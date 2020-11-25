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Ataşehir'de sahte para basılan matbaaya nefes kesen operasyon

Demirören Haber Ajansı

ATAŞEHİR'de sahte para basılan matbaaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda kesim işlemleri yapılmamış sahte para ve para basma malzemeleri ele geçirildi.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basımı yapılan bir matbaayı tespit etti. Ekipler  fiziki ve teknik takibin ardından sahte para basılan matbaaya operasyon düzenledi.

Aramalarda yüklü miktarda henüz kesimi yapılmamış sahte para, para basımında kullanılan, boya, kalıp, kağıt ve matbaa makineleri ele geçirildi. Ekipler yaptıkları çalışmada  sahte çek, pasaport, kimlik ve diplomada ele geçirdi. Polis matbaada sahte para basan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

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