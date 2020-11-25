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Kayseri'de yaşandı! Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtı

KAYSERİ'de arkadaşı tarafından silahla yaralanarak hastane önüne bırakıldığı iddia edilen kişi, tedavi altına alındı.

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Kayseri merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı arkadaşı M.M'yi omzundan tabancayla vurarak yaraladıktan sonra otomobille özel bir hastane önüne bırakarak kaçtı.

İlk müdahalesi yapılan M.M, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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