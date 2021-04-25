Antalya'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
ANTALYA'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki direğe çarpıp parçalanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı. Kazada otomobil ortadan ikiye ayrılıp hurdaya dönerken parçaları çevreye saçıldı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. İki arkadaşın durumları iyi.
Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntüde; yolda ilerleyen otomobilin bir anda sol tarafa yönelip kontrolden çıktığı ardından da direğe çarpıp parçalandığı anlar yer aldı. Takla atıp ikiye ayrılan otomobilden topallayarak çıkan sürücü, hemen yan tarafa geçerek arkadaşının durumunu kontrol etti.