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Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

 ARNAVUTKÖY’de hırdavat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangında bir kişi son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, içeride mahsur kalan 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Hırdavat malzemelerinin tutulduğu depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın anında içeride bulunan Pakistan uyruklu 5 kişiden 4’ü mahsur kalırken, bir kişi ise son anda kendini dışarı atarak kurtulmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Depo içerisinde incelemelerde bulunan ekipler 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yangından son anda kurtulan Pakistan uyruklu şahıs, “İçeride 4 kişi kaldı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum” dedi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, son anda kendini dışarı atarak kurtulan şahıs gözyaşlarına boğuldu.

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