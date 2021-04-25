Zeytinyağlı nohut nasıl yapılır enfes lezzet!

Bu akşam iftar menünüze hem hafif hem de doyurucu zeytinyağlı nohut tarifini eklemeye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Bakliyatlar en sağlıklı protein kaynaklarının başında geliyor. Bu nedenle ramazan ayında özellikle de iftar sofralarında bulunmaları çok ama çok önemli. Sizin için iftar menüsüne çok yakışacak enfes zeytinyağlı nohut tarifi hazırladık. İşte sizler için malzeme listesi ve yapılışı...

Malzemeler;

1 çay bardağı, 2 büyük boy soğan, 2.5 su bardağı nohut, 1 çay karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 15 tatlı kaşığı kuru nane, Yeteri kadar su( Nohut seviyesinin 1 cm üstünde olmalı) 1 tatlı kaşığı tuz, 15-20 dakika nojhutlar yumuşayıncaya kadar pişmeli.