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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İnlerine girdik hepsi yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin inlerine girildi, Hava Kuvvetleri'miz terör hedeflerini yerle bir etti...

Milli Savuna Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin inlerine girildi, Hava Kuvvetleri'miz terör hedeflerini yerle bir etti" denildi. MSB'nin Twitter hesabından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım herekatına ilişkin görüntüler "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti." notuyla paylaşıldı.

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