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CHP

Canan Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmaları gündem oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte yaptığı Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmaları yeniden gündem oldu. Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamalarda, "Ermeni soykırımı yoktur diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı görmezden gelen bir zihniyettir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki 'soykırım' ifadesi kamuoyunda tepkiyle karşılanırken; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte yaptığı Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmalar da yeniden gün yüzüne çıktı.

Kaftancıoğlu, "Ermeni soykırımı yoktur diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı görmezden gelen bir zihniyettir" şeklinde konuşmuştu.

9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi

Canan Kaftancıoğlu, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

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