KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde halk otobüsünün sürücüsü, iftar vakti yanında bulunan yemeğini otobüste bulunan yolcu ile paylaştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Körfez Hereke bölgesi hattında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a ait halk otobüsü Körfez ilçesinde seyir halindeyken akşam ezanı okudu. Bu sırada oruçlu olan halk otobüsü sürücüsü Arif Korkmaz, otobüste bulunan yolcuya “Niyetli misin?” diye sordu.

Yolcunun oruçlu olduğunu söylemesi üzerine Korkmaz, vatandaştan oruçlarını açmak için 5 dakika mola vermek için izin istedi. Vatandaşın sorun olmayacağını söylemesi üzerine Kokmaz halk otobüsünü yol kenarında durdurdu.

Yemeğini yolcu ile paylaştı, o anlar kameraya yansıdı

Daha sonra Korkmaz, suyunu ve yemeğinin yarısını otobüste bulunan vatandaş ile paylaştı. Kokmaz, oruçlarını açmalarının ardından tekrar yola devam etti. Vatandaş ise Korkmaz’a teşekkür etti. Yaşanan olay halk otobüsü içerisinde bulunan yol güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.