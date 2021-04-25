BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
YEREL

Kocaeli'de kaydedildi! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde halk otobüsünün sürücüsü, iftar vakti yanında bulunan yemeğini otobüste bulunan yolcu ile paylaştı. 

Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Körfez Hereke bölgesi hattında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a ait halk otobüsü Körfez ilçesinde seyir halindeyken akşam ezanı okudu. Bu sırada oruçlu olan halk otobüsü sürücüsü Arif Korkmaz, otobüste bulunan yolcuya “Niyetli misin?” diye sordu.

Yolcunun oruçlu olduğunu söylemesi üzerine Korkmaz, vatandaştan oruçlarını açmak için 5 dakika mola vermek için izin istedi. Vatandaşın sorun olmayacağını söylemesi üzerine Kokmaz halk otobüsünü yol kenarında durdurdu.

Yemeğini yolcu ile paylaştı, o anlar kameraya yansıdı
Daha sonra Korkmaz, suyunu ve yemeğinin yarısını otobüste bulunan vatandaş ile paylaştı. Kokmaz, oruçlarını açmalarının ardından tekrar yola devam etti. Vatandaş ise Korkmaz’a teşekkür etti. Yaşanan olay halk otobüsü içerisinde bulunan yol güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zeytinyağlı nohut nasıl yapılır enfes lezzet!
AKSUNGUR SİHA test atışını başarıyla geçti! 30 kilometreden vurdu
Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın! 4 kişi hayatını kaybetti
O anlar kamerada! Beyoğlu'nda polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp’i tebrik etti
Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 2 ölü, 5 yaralı
Kameralar önünde arbede! 'İşgalcinin yardakçısı' yazılı Rus bayraklı pankart kriz yarattı
Fincanda omlet nasıl yapılır sahurunuzun vazgeçilmezi olacak!
MSB'nin videolu 'Komandolar Kuzey Irak'ta' paylaşımı tüyleri diken diken etti
128 milyar dolar nerede kampanyası CHP'nin elinde patladı!
Yorumlar