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DÜNYA

ABD Hava Kuvvetlerine ait hava taşıtı İngiltere'de helikopter pistini parçaladı

ABD Hava Kuvvetlerine ait hava taşıtı, İngiltere'deki askeri bir tatbikatta hastane bahçesinden kalkış yaptığı sırada helikopter pistini parçalarına ayırdı.

İngiltere'deki askeri bir tatbikatta hastane bahçesine sorunsuzca inen ABD Hava Kuvvetlerine ait hava taşıtı, kalkışta ortalığı birbirine kattı.

V-22 Osprey, aşırı güçlü motorlarıyla helikopter pistini parçalarına ayırdı.

Olayın ardından ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığından, "Birleşik Krallık ile sahip olduğumuz koordinasyondan memnuniyet duyuyoruz. Pisti mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için adım atıyoruz" açıklaması yapıldı.

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