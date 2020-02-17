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Ankara'da okulda silahlı saldırı müdürü vurdu aynı silahla intihar etti

Demirören Haber Ajansı

ETİMESGUT'ta hademe olarak görev yaptığı Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde okul müdürü Şerafettin Ali G.'yi silahla vuran Murat E. aynı silahla intihar etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde okul müdürü Şerafettin Ali G. ile hizmetli Murat E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Murat E., Şerafettin Ali G.'yi tabancayla vurarak, yaraladı.

Okulda silah sesleri duyulurken, panik yaşayan öğrenciler, öğretmenler tarafından kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine okula gelen polislerin 'Teslim ol' çağrılarına uymayan Murat E., aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, kendisini de ağır yaraladı.

Sağlık görevlileri, Şerafettin Ali G. ile Murat E.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Murat E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Ankara valiliği, olayın duyulmasının ardından okulun boşaltıldığını ve  öğrencilerin okulda olmadığını açıkladı.

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