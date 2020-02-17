Ali Koç Ersun Yanal'ın biletini kesti! Laf var icraat yok

Fenerbahçe'de üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Ali Koç, faturayı Ersun Yanal’a kesti ve tecrübeli hocayla yollar ayrılacak.

Tribünlerin büyük desteğiyle göreve gelen, koltuğa oturduğu günden beri şampiyonluk iddiasını dillendiren Ersun Yanal’ın söylemleri eyleme dönüşmezken Ankaragücü yenilgisi sabır taşını çatlattı.

Eleştirilere rağmen hocanın yanında durmak için büyük çaba sarf eden Başkan Ali Koç kararını verdi; Ersun Yanal’la yollar ayrılacak.

Sezon sonu veda edilecek

Bu süreci ise kalan haftalar netleştirecek. Galatasaray karşısında Kadıköy geleneğinin bozulması hâlinde hemen uygulamaya konacak veda kararı, derbi galibiyeti gelse de sezon sonunda gerçekleşecek. Ankaragücü maçı sonrası Semih Özsoy ve Selahattin Baki ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç birkaç gün içinde Ersun Yanal’la bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

Laf çok, icraat yok

Fenerbahçe’nin menfaatleri için ne gerekiyorsa yapacağını belirterek istifa sinyali veren Yanal’ı zirveden uçurumun kenarına getiren süreç ise hocanın problemlere çözüm üretememesiyle başladı. Konu şampiyonluğa gelince kimseye paye vermeyen, ancak her kayıp sonrası eksikleri gündeme getiren ve sarı-lacivertli camianın büyüklüğünden bahsedip aynı nakaratları tekrarlayan Yanal, bir türlü oyun sistemi oturtamadı.

Hayaller kâbusa döndü

Sahaya sürdüğü kadrolar kadar müdahaleleri de eleştirilerin Ersun Hoca’nın bazı oyunculara sınırsız kredi tanıyıp, bazılarının yüzüne bakmaması takım içinde huzursuzluğa sebep olurken tribünlerin de tepkisini çekti. Kaleye gelen ilk topların gol olması, oyuncu performanslarının yükselmemesi derken kayıplar art arta geldi, hayaller kâbusa döndü.

Rakamlar ‘başarısız’ diyor

İstatistiki verilerle konuşmayı seven Ersun Yanal’ın başarısız olduğunu rakamlar ortaya koyuyor. Fenerbahçe’yi şampiyon yapan son teknik direktör unvanını koruyan Yanal, sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde 41 maçta 19 galibiyet alabildi.

Ersun Yanal'ın yanlışları

Rami'yi 5 ayda hazırlayamadı.

Falette'i transfer ettirdi oynatmadı.

Tolga Ciğerci'yi sol kanatta oynamakta ısrar etti.

Sol bek bölgesine alternatif isim bulamadı.

Kapanan takımları açacak formülü bir türlü bulamadı.

Sıkışan maçlarda Mevlüt-Vedat ikilisine dönmedi.



