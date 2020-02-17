HABER /  DÜNYA
ADV Faiz Yok, Peşinat Yok, Kredi Yok!

Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok konuşulacak İdlib teklifi!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür eden Trump, İdlib'i birlikte kurtaralım teklifine bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Suriye konusunda gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yazılı açıklamada yapıldı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump ile Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin içeriğine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Trump, Erdoğan’a Türkiye’nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

İdlib'i birlikte kurtaralım

Görüşmede Trump’ın Suriye’nin İdlib kentindeki şiddete ilişkin endişelerini ifade ettiği, Suriye’deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için birlikte çalışma isteğini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Trump’ın Rusya’nın Suriye’deki Esad rejiminin zulmüne verdiği desteği ve Suriye’deki çatışmaları destekleme arzusunu sona erdirmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump’ın ayrıca, Libya ile ilgili olarak, ülkede dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladığı ifade edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
SP lideri Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak Davutoğlu ve Babacan açıklamaları
Suriye'de hesaplar karıştı! Halep 8 yıl aradan sonra ele geçirildi
Gıda sahtekarları yandı! Hapis ve 250 bin liraya kadar para cezası geliyor
Çin’de yayınlanan ses kaydı her şeyi ortaya çıkardı meğer Şi biliyormuş
Ethem Sancak'tan flaş itiraflar Kılıçdaroğlu'nu Baykal'a ben önerdim
Hilmi Özkök'ün FETÖ açıklaması olay oldu Nedim Şener tek tek ortaya çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Anoreksiya nevroza hastalığı nedir Burcu Esmersoy'u isyan ettirdi
Otomobil satışında yeni dolandırıcılık! Satış yapacağı aracı...
AK Parti'den çok konuşulacak gençlik hamlesi
Hasan Ali Kaldırım'dan Ersun Yanal'a: Neden oynatmadı bilmiyorum
Meteoroloji devamı geliyor dedi! Yüksekova'da 6 metre kar
Prof Canan Karatay'dan corona virüs aşısıyla ilgili önemli açıklama
Yorumlar 3 yorum