Burcu Esmersoy evlilikleri kaç kere evlendi

Sosyal medyada anoreksiya nevroza hastalığına yakalandığı iddia edilen Burcu Esmorsoy'un hayatı ve evlilikleri de merak konusu oldu. Burcu Esmorsoy iki kez evlilik yaptı ve evlilikleri kısa sürdü. İlk evliliği Massimo Cusimano ile 2005 yılında oldu ve 2008 yılında boşandı. İkinci evliliğini 2018 yılında Berk Suyabatmaz ile yaptı. 1 yıl sonra evlilikleri sona erdi.

Burcu Esmersoy kaç kilo sorusu sosyal medyada anoreksiya nevroza hastalığına yakalandığı iddiası sonrasında merak konusu oldu. Fit görünmeye dikkat eden Burcu Esmersoy'un son hali ise takipçilerini korkuttu. Zayıflama hastalığı olarak bilinen anoreksiya iddialarını yalanlayan ünlü sunucu Burcu Esmersoy herkes geçmiş olsun mesajı atıyor dedi.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, "anoreksiya nevroza" hastalığına yakalandığı haberlere isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Esmersoy " İnsanlar bana 'geçmiş olsun' mesajı yolluyor, 'ne oldu ya' dedim.. İnternet “HABERCİLİĞİ” yapılmış... Benim hiç bir rahatsızlığım yok ama yakında bu haberi yapanların olabilir. İki üç tık alacaksınız diye özellikle insanların sağlığı ile ilgili yalan haber yapmayın canlar... Ben şimdi iş arkadaşlarımla yemeğe gidiyorum" dedi.

Güzelim fotoğrafı yediniz ya!

Esmersoy, hesabından paylaştığı son fotoğrafın hastalık haberinde kullanılmasına da çok sinirlendi. Fotoğrafı yeniden paylaşan Esmersoy " Bu da mı gol değil yani. Güzelim fotoğrafı yediniz ya yalan haberle " diyerek sitem etti.

Burcu Esmersoy kimdir: 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur.Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli bir sunucudur.Annesi ile babası o henüz 4 yaşındayken ayrılmışlardır.Ablası ve babaanesinle beraber yaşamıştır.

Beşiktaş Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi'nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı. Burcu Esmersoy, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor. Burcu Esmer Ferrari Reklam Pazarlama Sponsor müdürü ile 2005 tarihinde Paris'te evlenmiştir.2008 tarihinde ise ayrıldılar.

30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "Yok Böyle Dans" yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın'ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.

2011 yılında yapılan "Yok Böyle Dans" yarışmasında ise Burcu Esmersoy sunucu olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı.