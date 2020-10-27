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Ankara'da 7 DAEŞ'li yakalandı! İki farklı tarihte saldıracaklardı

29 Ekim ve 10 Kasım'da saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DAEŞ'e Ankara'da operasyon düzenlendi. Aralarında örgütün infazcılarının da olduğu 7 DAEŞ'li gözaltına alındı.

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Ankara'da 4 ilçede 6 noktada düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki 7 DAEŞ'li gözaltına alındı. Teröristlerin 10 Kasım ve 29 Ekim'de saldırı hazırlığında oldukları bildirildi.

Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında iki ayrı hücre basıldı. Bir evde 4 kişi diğer evde 3 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Kanlı infaz görüntüleriyle tanınıyor
Gözaltına alınanlardan birinin kanlı infaz görüntüleriyle tanındığı öğrenildi. Teröristlerin Suriye'den yasadışı yollarla Ankara'ya geldikleri tespit edildi.

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