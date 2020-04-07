Altın fiyatları rekora doymuyor! Bakın ne kadar oldu

Gram altın 361 liraya çıkarak rekor kırdı, çeyrek altın 521 lira ve Cumhuriyet altını 2 bin 142 liradan işlem görüyor.

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Geçtiğimiz hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekor kırarak başladı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Gram altın önceki gün 357 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Bugün ise güne 361,58 liradan başlayarak rekorunu tazeledi.

Fiyatlarda son durum

Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.660,04 dolar civarında bulunuyor.