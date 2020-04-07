Feti Yıldız kimdir MHP'li vekil Feti Yıldız kaç yaşında aslen nereli?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız twitter'dan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Sevenlerinden dua isteyen Feti Yıldız'ın hayatı da merak konusu oldu. 66 yaşındaki Feti Yıldız aslen Yozgatlı, evli olan Feti Yıldız 2 çocuk babası. Ayrıca Feti Yıldız KOAH hastası

Abone ol

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Hastanede tedavi gören Feti Yıldız'ın eşi ve kızının da testlerinin pozitif çıktığı iddia edildi. Sevenlerinden dua isteyen Feti Yıldız'ın KOAH hastası olduğu da açıklandı. Peki Feti Yıldız kimdir, eşi ve çocukları kimdir?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Feti Yıldırız'ın testinin pozitif çıktığı ve bazı belirtiler üzerine hastanede tedavi altında olacağı kaydedildi.



Feti Yıldız, MHP camiasını üzen haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yıldız, twitter'dan yayınladığı mesajında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyleyerek takipçilerinden dua istedi.

1953 yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dünyaya geldi. Kayseri Sümer Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gelen Yıldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni okudu.

1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yapmıştı. 2018 yılı itibarıyla MHP Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

27. dönem İstanbul milletvekilidir. Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.