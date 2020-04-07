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Gümüşhane'de salgından kaçtı karavan yaptığı kamyonette yaşıyor

GÜMÜŞHANE'de yaşamakta olan TIR şoförü Volkan Sarı koronavirüs (kovid-19) nedeniyle, 5 yıl önce kendi imkanlarıyla karavana dönüştürdüğü kamyonetin arkasında ailesiyle birlikte yaşamaya başladı.

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Gümüşhane Merkeze bağlı Karamustafa köyünde oturan TIR şoförü Volkan Sarı, 5 yıl önce kamp yapabilmek ve doğayla baş başa kalabilmek için bir kamyonun kasasını eve dönüştürmeye karar verdi. Kamyon kasasını söken Sarı, yerine tek odalı 12 metrekarelik ahşap ev yaptı. Evde 5 kişilik yatak, mutfak dolabı, fırınlı soba, su tankı yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle köyden uzaklaşarak ıssız bir yere giden Sarı, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor.

"Koronavirüsten korunuyoruz"

Volkan Sarı kamyon evi iki ayda tamamladığını belirterek, "Kamyonet kaderine terk edilmişti. Cazip bir rakama aldım ve kendi imkanlarımla tamir ettim. Doğada kamp yapıyorduk, şimdi ise koronavirüsten korunmak için kullanıyoruz. Kamyonla köy dışındaki bahçemize geldik. Çocuklarımızla beraber konaklıyoruz. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Sonra yine köye döneceğim" dedi.

Herkesin tedbirli olması gerektiği söyleyen Sarı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğine de değindi.

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