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Suriye'de 9 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter sayfasından Suriye'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamada "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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