Suriye'de 9 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı Twitter sayfasından Suriye'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.