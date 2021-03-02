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Altın çıkışa geçecek diyen teknik uzman Şatıroğlu çark etti! Olumlu bir gelişme yok

Geçtiğimiz hafta Cuma günü 'önümüzdeki hafta altında çıkış bekliyorum' diyen teknik uzman Tunç Şatıroğlu, altın çakıldıktan sonra görüşlerini değiştirdi. Sosyal medya hesabından altın ve gümüş için yorum yapan Şatıroğlu, 'Altın için henüz olumlu bir gelişme yok. 1711'de destek bulamazsa 1682'ye devam edebilir." dedi.

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İnişli çıkışlı grafik sergileyen altın bu hafta da kayıpları oynuyor.. Geçen hafta bir miktar toparlayan altında yeniden sert düşüşler yaşandı. Gram altın son 8 ayın en dip fiyatını gördü. Gram altın 403 liraya kadar geriledi. Altının ons fiyatı da 1717 dolar seviyesini gördü. Geçtiğimiz hafta 'altında çıkış' beklediğini söyleyen teknik analist Tunç Şatıroğlu, bugün ise olumsuz konuştu. Şatıroğlu, 'ons altın daha da düşebilir' sinyali verdi. 

Altında olumlu gelişme yok
Altın ve gümüşte yaşanan sert inişi sosyal medya hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şunları kaydetti;

ABD 10 Yıllık faizleri 1,40'ın altına gelmedi. Kurtarma paketi de henüz çıkmadı. O yüzden piyasalarda dalgalanmalar devam edebilir. Özellikle Altın için henüz olumlu bir gelişme yok. 1711'de destek bulamazsa 1682'ye devam edebilir." 

Gümüş fiyatları da düşüşte
Gümüş fiyatları da altındaki düşüşten etkilenerek geriledi. Gümüş gram 6 lira 10 kuruşa gerilerken gümüşün ons fiyatı 26 dolar seviyesinde izliyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu,"Gümüş 25,75 desteğinin üzerinde duruyor ancak altın toparlanmadan gümüşün yükselişe geçmesi beklenmemeli." ifadelerini kullandı.

2 Mart güncel altın fiyatları

ALTIN/ONS:  1.721,40 - 1.721,70
GRAM ALTIN: 407,63 - 408,60
ÇEYREK ALTIN: 652,10 - 666,47
YARIM ALTIN:1.300,11 - 1.333,02
CUMHURİYET ALTINI: 2.608,37 - 2.657,88

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