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Alparslan'ın yeğeni Şehzade Mahmut'u kim oynuyor tarihte Şehzade Mahmut ölümü

Alparslan'ın yeğeni Şehzade Mahmut'u kim oynuyor tarihte Şehzade Mahmut ölümü

TRT 1 ekranlarının tarih kokan sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Peki Alparslan'ın yeğeni Şehzade Mahmut'u kimdir, tarihte Şehzade Mahmut hayatı nasıldı? Şehzade Mahmut gerçekte kim oynuyor, Burak Ali Özkan kimdir, yaşı kaç ve dizileri hangisi

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TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 5. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Tarih kokan, aksiyon sahneleri her  hafta büyük beğeni toplayan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu ve karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Peki Alparslan'ın yeğeni Şehzade Mahmut kimdir, tarihte Şehzade Mahmut hayatı nasıldı? Şehzade Mahmut gerçekte kim oynuyor, Burak Ali Özkanr kimdir, yaşı kaç ve dizileri hangisi

Alparslan Büyük Selçuklu Şehzade Mesud’u kim oynuyor?
Şehzade Mesud; Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un oğlu, Çağrı Bey'in torunu; Sultan Alparslan, Kavurd Bey ve Süleyman'ın yeğenidir.

Dizide Şehzade Mesud karakterini Burak Ali Özkan oynuyor.

Burak Ali Özkan kim?
Burak Ali Özkan 2013 yılında dünyaya geldi. 8 yaşındaki oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Hekimoğlu dizisiyle yaşadı. Pek çok dizi ve reklamda oynayan Burak Ali Özkan'ın performansı şimdiden merak konusu oldu.

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