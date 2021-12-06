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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda intihar girişimi! Eşi terk etmiş!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda intihar girişimi! Eşi terk etmiş!

ÇAĞLAYAN’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin 7. katına çıkan 29 yaşındaki Samet A. ikna edilerek çıktığı korkuluklardan indirildi.

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 İstanbul Adalet Sarayı'nda C Bloktaki 7. kata çıkan Samet A. korkuluklardan kendini sarkıtarak intihar girişimde bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri önlem aldı. Güvenlik görevlileri vatandaşları alandan uzaklaştırarak güvenlik çemberi oluşturdu. İtfaiye görevlileri tarafından iki ayrı şişme yatak açıldı.

Öte yandan Başsavcı vekili Bülent Başer, bir psikolog, polis ve güvenlik görevlileri de Samet A. ile konuşarak ikna etmeye çalıştı. Eşi terk ettiği için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Samet A. bir süre sonra ikna edilerek korkuluklardan alındı.

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