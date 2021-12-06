Katar Dışişleri Bakanı Es-Sani'den garip sözler! Çavuşoğlu'ndan gazeteciye tokat gibi cevap

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Es-Sani "Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye’de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz" dedi.

Abone ol

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahma Es-Sani, Türkiye’nin ekonomik gidişatı nedeniyle ortaya çıkacak fırsatları değerlendirdiklerini söyledi. Katar’ın Türkiye’deki yatırımlarının büyük ve olumlu olduğunu vurgulayan Es-Sani, “Bu kriz geçici bir krizdir. İnşallah aşılacaktır” dedi.

Doha’da mevkidaşı ile birlikte yapılan basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Katarlı bir gazetecinin "Türkiye içinde bulunduğu ekonomik kabusu aşmak için para almaya mı geldi?'' soruna tepki gösterdi.

Gazetecinin çok karamsar bir tablo çizdiği vurgulayan Çavuşoğlu, “Türkiye ekonomisinin büyümesi dünyada ilk sıralarda. Uluslararası kuruluşlar da bu büyümeleri güncellediler. Sıkıntı kurdaki dalgalanma. Türk Lirası’nın değer kaybı bir realitedir. Ancak tedbirler alınıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin Katar’dan finansal destek aramadığını aktaran Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Biz bugün Katar’a spesifik olarak Türkiye’ye para göndermesi için değil; ilişkilerimizi her anlamda geliştirmek için geldik.”“Biz bugün Katar’a spesifik olarak Türkiye’ye para göndermesi için değil; ilişkilerimizi her anlamda geliştirmek için geldik.”