Memur Sen'den flaş açıklama: Ocak ayında maaşlara yansıyacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan memurlara sevindiren haber. Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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3600 ek gösterge çalışmaları milyonlarca memur tarafından merakla bekleniyordu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı son dakika açıklamada, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak 6. dönem toplu sözleşmeye ek bir protokol olarak tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde bir düzenleme gerektiğini tekrarlı şekilde dile getirdiklerini belirterek,

“Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile konuyu tekrar görüştük. Bunun için de ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol yapma konusunda bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bağlı sendikaların genel başkanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına giderek, Bakan Vedat Bilgin ile görüştü. 40 dakika süren toplantıda ek zam, 3600 ek gösterge komisyonu görüşmelerinin hemen başlaması ve sözleşmelilere yönelik alınan kararların hayata geçirilmesi konuları ele alındı. Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Başkanı Yalçın, söz konusu toplantıda ele alınan konularda somut cümle kurabildikleri ve somut cümleler duyabildiklerini dile getirdi. Yalçın, geride bırakılan 6. dönem toplu sözleşmenin ocak ayı itibarıyla devreye gireceğini hatırlatarak, “Hem toplu sözleşmede beraber çalışılmak üzerinde uzlaşılan ve karar yansıtılan iki başlığı 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunu hem de 1 Eylül-30 Kasım arasındaki ekonomik hareketliliği ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmayı dikkate alan, kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme konusundaki talebimizi paylaştığımız kısa bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Mutabakat sağlandı

Toplu sözleşmede karar aldıkları 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yetkili konfederasyon ile çalışılması kararını masaya yatırdıklarını ifade eden Yalçın, “Buna ilişkin KPDK’da da gündeme getirmiştik. 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı ile gündeme alıyoruz. Komisyonu toplayarak çalışmaya başlıyoruz. Bu konuda bir mutabakat sağladık” diye konuştu.