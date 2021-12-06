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Batman'da otobüste 200 bin TL'lik altın bulan şoför bakın ne yaptı

Batman'da otobüste 200 bin TL'lik altın bulan şoför bakın ne yaptı

BATMAN’da belediyeye ait halk otobüsünde bir yolcu tarafından unutulan ve içinde yaklaşık 200 bin lira değerinde altın olan çanta, otobüs şoförü tarafından polise teslim edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu çantayı sahibine ulaştırdı.

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Büyükşehir Belediyesi bünyesinde otobüs şoförü Ümit Ayğan, yaklaşık dört gün önce bir yolcunun fark etmesi üzerine otobüste unutulan çantayı teslim aldı. Seferini tamlayan Ayğan, çantayı alarak durağa gitti. Çantayı kontrol edip içinde kimlik, bir miktar para ve altın olduğunu gören Ayğan, çantayı çağırdıkları polis ekiplerine teslim etti. Ekipler, araştırma sonucu çantayı aileye ulaştırdı.

Sefer sırasında otobüsünde bir çanta bulunduğunu belirten Ümit Ayğan, durağa giderek durumu harekat şefine bildirdiğini söyledi. Durakta çantayı kontrol ettiklerini kaydeden Ayğan, “Bir miktar altın ve para bulduk. Kimliği çantadaydı, numara yoktu, sahibine ulaşamadık. Polise haber verdik. Durağa gelen polisler, kimlik üzerinden çantanın sahibi kadına ulaştı. Çantanın içerisinde para ve altınla birlikte yaklaşık olarak 150-200 bin değerinde ziynet eşya vardı. İnsanlık görevimi yaptım” dedi.

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