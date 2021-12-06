Adana'da eczane dönüşü eve gidince dünyası başına yıkıldı! Kanlar içinde buldu

ADANA’nın Kozan ilçesinde annesine ilaç almak için eczaneye giden genç kadın, dönüşte anne ve babasını kanlar içinde cansız vaziyette yatarken buldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Ağlıboğaz Mahallesi Ağlıboğaz Caddesi üzeri Hoşka Ailesinin müstakil evinde yaşandı. İddiaya göre, Özlem Hoşça annesinin tedavisi için göz damlası almak üzere eczaneye gitti. Hoşca, eczaneden annesinin ilacını alarak döndüğü baba evinde annesi Fatma Hoşça (55) ve babası Osman Hoşça'nın (76) kanlar içinde yerde cansız vaziyette yatarken buldu. Olay yerinde sinir krizi geçiren Özlem Hoşça’yı komşuları sakinleştirmeye çalışırken, durum hemen emniyet ve sağlık görevlilerine haber verildi. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile olay yerinde savcı ve polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.



İddialara göre baba Osman Hoşça’nın elindeki ateşli silahla önce eşi Fatma Hoşça’yı göğsünden sonra da kendi göğsüne dayadığı silahla intihar ettiği öğrenildi. Hoşça çiftinin kesin ölüm nedeninin savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından belirleneceği kaydedildi. Öte yandan Fatma ve Osman Hoşça çiftinin cenazeleri olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından önce Kozan Devlet Hastanesi morguna ardından kesin ölüm raporunun belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildiği kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken Hoşça çiftinin komşuları, kendilerini çok iyi bir aile olarak tanıdıklarını belirterek cinayetin şokunu yaşadıklarını söylediler.