Montrö Bildirisi iddianamesi tamamlandı! 103 emekli amirale ceza istendi

Montrö Bildirisine imza atan emekli amiraller için açılan soruşturmada iddianame tamamlandı ve 103 emekli amirale TCK 316. maddeden ceza istendi. Amiraller hakkında ‘Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak’ suçundan ceza istedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Montrö Bildirisi'ne imza atan amiraller için soruşturmasını tamamladı. Emekli amiraller için anayasal düzene karşı suç için anlaşmaktan ceza istendi. Ağır ceza mahkemesine gönderilen dosya kabul edildiği takdirde imza atan isimler hakim karşısına çıkacak ve 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

“Amiraller Bildirisi” olarak bilinen soruşturmada iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 103 şüphelinin “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Tartışma neydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Antlaşması'nı iptal etme yetkisi tartışmaları üzerine ve 'Montrö bildirisi' adıyla 103 emekli amiral metin yayınlamıştı.

Bildiride "Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" ifadeleri yer almıştı.