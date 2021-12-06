Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücret soruldu 4 bin mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulislere sızan asgari ücrete 4 bin lira yapılacağı talimatı soruldu. Stokçuluk yapanlarla ilgili konuşan Erdoğan cezai müeyyidenin arttırılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomi konusundaki soruları cevaplayan Erdoğan stokçuluk ve asgari ücretle ilgili merak edilenleri cevapladı.

Asgari ücret konusunda konuşan Erdoğan "Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor." dedi. Stokçuluk yapanlara verilecek cezaların arttırılacağını da böyle duyurdu "Bedelini ağır ödeyecekler. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et diyemeyiz."

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi’ne yapılan saldırıya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak." dedi.

Basın toplantısında Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Askerlerimizin iş birliği kapsamında orada üssü söz konusu. Çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Ziyaret edeceğiz.

-Türkiye Katar ilişkileri iki ülke tarihinde dostluğu ve potansiyeliyle stratejik perspektifle güçlenmeye başlamıştır.

-Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorluklar karşısında güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir. Ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda kazan kazan temelinde ortaklığımızı güçlendirdik.

Soru-cevap

-Abu Dabi veliaht prensi ile görüşmüştünüz. ziyaretin Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri ileriye taşıyacağını belirtmişti. Bugün de Katar'a ziyaret ediyorsunuz bu kapsamda değerlendirmeniz olur mu?

Bundan sonraki ilişkilerimizi çok daha güçlü sürdürmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyorsunuz. Muhalefete rağmen sürdürmekte kararlıyız. Şubat ayı içerisinde yine benim Abu Dabi'ye ziyaretim olacak. Ekonomik konuda atılan adımları etraflıca ele almak suretiyle yapılacak yatırımlarla bunu perçinleyeceğiz. Bölgenin en güçlü ülkelerinden Katar'la attığımız adımlar bunun nişanesidir. Rakamlar ufak rakamlar değil, çok ciddi rakamlarla bunu sürdürüyoruz.

-Amerika İngiltere ve Avrupa Birliği'nin de içinde olduğu Taliban için açıklamada bulunuldu. Taliban yönetiminin sözlerini tutmasını istediler siz nasıl değerlendirirsiniz?

Taliban'ın yöneticilerinin Türkiye ziyareti oldu. Kendilerinin özellikle kadınların sosyal hayattaki yeriyle ve eğitimle ilgili verdikleri sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur. Bizim de Katar ile olan dayanışmamızda Taliban yönetimi havalimanının yönetilmesini istiyorlar, bunu gündemimize aldık. Ama özellikle kadın, çocuk konusu hassasiyetlerimiz arasında.

-Asgari ücret kararında milyonların gözü kulağı. Siz de anket yaptırdınız. Gönlünüzden 4 bin altına düşmemesi konusunda söylediğiniz kulise yansıdı. Gönlünüzden geçen rakam nedir?

Beni köşeye sıkıştırıyorsun. Şu an da görüşmeler yapılacak. Bir yere varılacak. İnşallah biz de bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir bunları bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en uygununu, en ideal olanını nihayi kararımızı vereceğiz. Temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren de memnun olmalı.

Önümüzdeki yıl seçim öncesi de alınacak bir karar var inşallah buna göre yolumuza devam edeceğiz.

-Fahiş fiyat konusu da gündemde. Marketten markete fiyat farklılıkları dikkat çekici. Bu konuda nasıl bir çalışma yürütülüyor?

Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Biliyorsunuz ki Diyanet İşleri Başkanı yanında konuşmak bana düşmez ama dinimizde de haramdır. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk yapılıyor. Kapalı otoparklara stokçuluk yapanlar var. Cezai müeyyide çok düşük. Onları rahatsız edici bir noktaya çıkarılım. Onlar yine yapabiliyorsa yapsınlar. Başka çıkar yolu yok bedelini ağır ödeyecekler.