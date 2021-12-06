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Burdur'dan acı haber! Kalp krizi geçiren Alpay öğretmen kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Burdur'dan acı haber! Kalp krizi geçiren Alpay öğretmen kurtarılamadı

BURDUR'un Bucak ilçesinde, evinin bahçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Alpay Kepez (34) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Çamlık Hacıbağ Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmeni Alpay Kepez, sabah okula gitmek için evden çıktı. Bahçesinde fenalaşıp, yere düşen Kepez'i yoldan geçenler fark edip, apartman sakinlerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kepez'i Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kepez, doktorlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.  Kepez'in ölümü, Bucak'taki öğrencileri, meslektaşları ve yakınlarını üzdü. Alpay Kepez'in cenazesi, yarın Aksu ilçesi Mandıralar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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