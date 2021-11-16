Almanya'da bazı mesleklere korona aşı olma mecburiyeti!

ALMANYA, koronavirüsün kontrolden çıkması nedeniyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Yeni hükümet, belirli meslek gruplarına aşı mecburiyeti getirmeyi planlıyor

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Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı son rakamlara göre Almanya'da 24 saat içinde 23 bin 607 yeni vaka kayıtlara geçti. Son bir haftada ise her 100 bin nüfusa düşen hasta sayısı 303'e yükseldi. Rekordan rekora koşan vaka sayılarının yanı sıra insidans da rekor bir seviyeye çıktı ve ilk kez 300'ü geçti. Ölenlerin sayısı ise 97 bin 715'e yükseldi.

4. dalgayı kırmak için önlem alınsın

Öte yandan kurulacak yeni hükümet, belirli meslek gruplarına aşı mecburiyeti getirmek istiyor. Buna göre yaşlı yurtları, bakımevleri ve anaokullarında çalışanların aşı yaptırması mecburi olacak. Ülkenin önde gelen 35 bilim insanı ise federal hükümet ile eyaletlerin korona politikasını değiştirmelerini istedi. Bilim insanları, dördüncü dalgayı kırmak için daha sert önlemler alınması gerektiğini açıkladı.