Seri tacizci CHP'li Başkan rezaletinde ikinci perde! 4 kadın baskıyla ifade değiştirdi

KIRKLARELİ'nin Kıyıköy Beldesi'nin CHP Belediye Başkanı Ender Sevinç'in taciz ettiği mağdurlar ve tanıklara, kız kardeşi ve babası ile birlikte, ifadelerini geri almaları için baskı yaptığı ortaya çıktı. KAdınlar tüm ayrıntılarını anlattıkları ifadeleri geri çekti. Ancak savcılık, 'isnat edilen suç şikayete tabi değil' diyerek dava açtı...

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CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in taciz ettiği mağdurlar ve tanıklara, kız kardeşi ve babası ile birlikte, ifadelerini geri çekmeleri için baskı yaptığı ortaya çıktı. Alınan istihbarat üzerine geçen 29 Haziran'da belediyeye baskın düzenleyen jandarma, başkan ve kız kardeşini, mağdur kadınlardan birini, makam odasında ikna etmeye çalışırken yakaladı. Jandarmanın görüştüğü bir mağdur kadın ve bir tanıkta baskıyı doğruladı.

Baskı sonucu ifadelerini değiştirdikleri ortaya çıktı

Sevinç'in babası da bir mağdur ve bir tanığı, kendi avukatıyla ifade değiştirmeleri için karakola göndermek istedi. Mağdur ve tanıkla görüşen jandarma, ifadelerini değiştirmek istemediklerini tespit edince, iki olayla ilgili de tutanak tuttu. Baskılara daha fazla dayanamayan mağdur kadın ve tanık ise bir hafta sonra ifadelerini değiştirdi. Ancak savcılık, mağdurlar şikayetini geri çekse de suç şikayete tabi olmadığı için davayı açtı.

Başkan, kız kardeşi ve babasıyla baskı yaptı

Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. 4 mağdur kadının şikayeti üzerine hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, evli ve iki çocuk babası Sevinç'in, kız kardeşi ve babası ile mağdurlara baskı yaparak ifadelerini değiştirttiği ve şikayetlerini geri aldırdığı da belirlendi.

Baskı ortaya çıkınca jandarma belediyeyi bastı

Skandal taciz soruşturması 4 mağdur kadının şikayeti üzerine geçen Haziran'da başlatıldı. Belediyede Yazı İşleri Müdür Vekili olan E. D.'de tanık olarak verdiği ifadeyle tacizleri anlattı. Davanın açılmasını engellemek isteyen Ender Sevinç ve ailesi ise mağdurlara baskı yapmaya başladı. Mağdur kadınlardan, belediyede sekreter olarak görev yapan B. Ç. ile Yazı İşleri Müdür Vekili E. D.'ye ifadelerini değiştirmeleri için baskı uygulandığı bilgisini alan Kıyıköy Jandarma Komutanlığı, böyle bir durum olup olmadığını tespit etmek için, 29 Haziran günü belediyeye baskın düzenledi.

Kadınlar jandarmaya 'baskı yapılıyor' dedi

Belediyeye giren jandarma ekipleri, başkan Ender Sevinç'in kız kardeşi Emel Fırat'ı, mağdurlardan M.I. ile, başkanın makamında konuştuğunu tespit etti. Mağdurlardan B. Ç. ve tanık E. D. ile görüşen jandarma, başkan Ender Sevinç'in babası Yaşar Sevinç ve kız kardeşi Emel Fırat'ın, ifadelerini değiştirmeleri için kendilerine baskı yaptıklarını anlattı. Jandarma ekipleri mağdur kadınlarla görüştüğü sırada, Kıyıköy Jandarma Karakolunu arayan başkan Sevinç'in babası Yaşar Sevinç ise 'in Karakol Komutanı'na, avukatları Salih Mert Öğe ile görüşmeleri gerektiğini söyledi.

Baba ifadeye götürüyordu ancak kadınlar avukatı yalanladı

Komutanla telefonda görüşen avukat ise mağdur kadınları tekrar ifade vermeleri için baba Yaşar Sevinç'in aracıyla savcılığa götüreceğini bildirdi. Karakol Komutanı da mağdur B. Ç. ve tanık E. D.'ye, baba Yaşar Sevinç eşliğinde savcılığa giderek tekrar ifade verip vermek istemediklerini sordu. İki isim de ifadelerini değiştirmek istemediklerini söyleyince, jandarma tüm yaşananları tutanak altına aldı.

İfadeler geri çekilse de dava açıldı

İfade değiştirme skandalının üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise B. Ç. ve M. I. savcılığa başvurarak başkan Ender Sevinç hakkında şikayetinden vazgeçtiklerine dair dilekçe verdi. Ancak savcılık, mağdur kadınlar şikayetini geri çekse de, 'isnat edilen suç' şikayete tabi olmadığı için dava açılmasına karar verdi.