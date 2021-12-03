Almanya Başbakanı Merkel'e askeri veda töreni Punk şarkı ve ilahi çaldırdı

Almanya Başbakanı Merkel için askeri veda töreni düzenlendi. Törende Merkel'in bizzat kendisinin seçtiği "Büyük Tanrı seni övüyoruz" adlı ilahi ile "Benim için kırmızı güller yağsın" ve "Renkli filmi unutmuşsun" adlı parçalar çalındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel için askeri veda töreni düzenledi.

Angela Merkel, Savunma Bakanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 16 yıllık başbakanlığının ardından minnettarlık ve alçakgönüllülük hissettiğini söyledi.

Görevini gelecek hafta Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz'a devredecek olan Merkel, başbakan olarak geçirdiği 16 yılın çoğu zaman çok zorlayıcı olduğuna işaret ederek, "Özellikle salgının son iki yılı, siyasete, bilime ve sosyal söyleme duyulan güvenin ne kadar önemli olduğunu ve aynı zamanda ne kadar kırılgan olabileceğini bir büyüteçle gösterdi." dedi.

Demokrasinin nefret, şiddet ve yanlış bilgilendirmeye karşı savunulması çağrısında bulunan Merkel, "Demokrasimiz, kendini eleştirel olarak inceleme ve düzeltme yeteneğiyle gelişir. Sürekli çıkar dengesinden ve birbirine saygıdan yaşar. Dayanışma ve güvenden, ayrıca gerçeklere olan güvenden ve bilimsel bilginin reddedildiği, komplo teorilerinin ve ajitasyonun yayıldığı her yerde çelişkilerin dile getirilmesi gerektiği gerçeğinden beslenir." değerlendirmesinde bulundu.

İlerideki zorluklara cevap bulma ve geleceği şekillendirme görevinin bir sonraki hükümete kaldığını belirten Alman Şansölye, bu nedenle haftaya görevini devredeceği müstakbel Başbakan Olaf Scholz'a başarılar diledi.

Veda törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı.

Alman ordusunun "Grosser Zapfenstreich" olarak adlandırılan seremonisi, görevine veda eden Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Savunma Bakanları için düzenleniyor.

Angela Merkel, 8 Aralık'ta Federal Meclis'te Başbakanlık görevi için yemin edecek olan Olaf Scholz'a görevini devredecek.

Müzikleri Merkel seçti

67 yaşındaki siyasetçi bir ilahi ve 2 de şarkı seçti. 16 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüten deneyimli siyasetçinin seçtiği şarkılar ise dikkat çekti.

Alman punk müzik şarkıcısı Nina Hagen'in "Du hast den Farbfilm vergessen" (Renkli filmi unuttun) şarkısını tercih eden Merkel, bir diğer Alman şarkıcı Hildegard Knef'in "Für mich soll's rote Rosen regnen" (Benim için kırmızı güller yağsın) adlı popüler şarkısı ve bir 18. Yüzyıl ilahisi olan "Großer Gott, wir loben Dich"i (Büyük Tanrı, seni övüyoruz) de törende çaldırdı.

"Grosser Zapfenstreich" olarak adlandırılan askeri veda töreni, Alman siyasetçilerin görevlerinden uğurlandığı 16. yüzyıldan kalma bir gelenek.

Kendi deyimiyle "genelde klasik müzik seven" Merkel bir müzik tutkunu olarak biliniyor.