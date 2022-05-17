Ali Babacan'dan KHK vaadi: Görevlerine iade edeceğiz

FETÖ ile iltisaklı olduğu için KHK ile ihraç edilen ancak haklarında daha sonradan beraat kararı verilen KHK'lılar için konuşan Ali Babacan "Beraat kararı alanları görevlerine iade edeceğiz" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, OHAL KHK'ları ve kamudan ihraçlarla ilgili çözüm önerilerinin yer aldığı eylem planını açıkladı. Adaletten bir milim bile sapmayacaklarını belirten Babacan, "Hakkında soruşturma ve kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri, beraat kararı alanları KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti olarak OHAL KHK’ları ve kamudan ihraçlarla ilgili mağduriyetlere ilişkin eylem planını partisinin genel merkezinde kamuoyuna açıkladı. KHK'lılarla ilgili bir ilke imza attıklarını belirten Babacan, DEVA partisinin ilk 90 gününde kolları sıvayacağız. Biz 90, 360 günlük eylem planı desek de bu planın tamamı 90 günlük bir plan. Çünkü hak ve hukuk yerini bulsun diye acele etmemiz gerekiyor." dedi.

Babacan, 15 Temmuz gecesi bir tiyatro oynanmadığını dile getirerek "O gece aklını FETÖ'ye vermiş bir grup darbeci demokrasimizi yok etmeye kalkıştı. Milletimiz ise dimdik ayaktaydı, sokak sokak cadde cadde direndi." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında KHK'lılar için şunları söyledi:

-Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK’lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz.

-İnsanları KHK zulmüyle adaletsizliğin pençesine sürükleyen herkesin gözünün içine bakarak ‘Adalet’ diye haykıracağız.