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AKPM'de iki milletvekiline önemli görev! Ahmet Yıldız AKPM Başkan Yardımcısı oldu

AKPM'de iki milletvekiline önemli görev! Ahmet Yıldız AKPM Başkan Yardımcısı oldu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM), başkan yardımcılığına AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığı’na da CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke seçildi.

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Türkiye’nin 18 parlamenterle temsil edildiği 324 üyeli AKPM yönetim kadroları yenilendi. Aynı zamanda Türk Grubu Başkanı da olan AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, AKPM Başkan Yardımcısı olarak seçildi. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı oldu. Böke, 2020’den bu yana Avrupa Sosyal Şartı Alt Komitesi’nin de başkanı.

AKPM bünyesinde, raporların hazırlandığı ve kendi alanlarında üye ülkelerdeki insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin durumunu takip eden 9 genel komite bulunuyor. En geniş delegasyona sahip ülkelerden olması nedeniyle Türkiye’den her yıl bir isim bu göreve seçiliyor. AKPM’de toplamda 20 başkan yardımcısı var.

Toplamda 85 üyesi bulunan komite, özellikle son yıllarda önemi iyiden iyiye artan kamu sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlardaki çalışmaları ve bu konularda Avrupa standartlarının geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

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