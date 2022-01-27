BIST 1.951
DOLAR 13,63
EURO 15,31
ALTIN 794,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da korkunç ölüm! Isınmak isterken yanarak can verdi: Biz içme diyorduk

İstanbul'da korkunç ölüm! Isınmak isterken yanarak can verdi: Biz içme diyorduk

İSTANBUL Fatih’te madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, ısınmak için yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yaşadığı öğrenilen madde bağımlısı Mehmet Kaya (35), ısınmak için metruk bir dükkanın içinde ateş yaktı. Mehmet Kaya, yaktığı ateşin üzerine sıçramasıyla yanarak feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olayın yaşandığı alana emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Mehmet Kaya’nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Çevrede esnaf olan Alaaddin Ergün, “Arkadaşımızdı. Kendisi ayakkabıcı. Dışarılarda yatıyor. Ailesinden kopmuş. Ailesi Gaziantep’te yaşıyor. Madde bağımlısıydı. Biz içme diyorduk. Ateş yakarken kendisini yakmış” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Soner Olgun kimdir kaç yaşında aslen nereli şarkıları neler?
Soner Olgun kimdir kaç yaşında aslen nereli şarkıları neler?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Tarım ve Orman Bakanlığına bazı ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi
Tarım ve Orman Bakanlığına bazı ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi
Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporunu açıklayacak
Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporunu açıklayacak
Vali Ali Yerlikaya İstanbullular'a yasağı hatırlattı
Vali Ali Yerlikaya İstanbullular'a yasağı hatırlattı
Adıyaman'da kafesi parçalayan pitbull boğarak öldürdü
Adıyaman'da kafesi parçalayan pitbull boğarak öldürdü
Bodrum'da ölümü şüpheli bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı! 'Gelinimden şüpheleniyorum'
Bodrum'da ölümü şüpheli bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı! 'Gelinimden şüpheleniyorum'
27 Ocak evde bakım maaşı yatan iller sorgulama listesi
27 Ocak evde bakım maaşı yatan iller sorgulama listesi
Nureddin Nebati'den enflasyon 40'larda gidecek açıklaması! Krediler ise...
Nureddin Nebati'den enflasyon 40'larda gidecek açıklaması! Krediler ise...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu