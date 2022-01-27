BIST 1.951
DOLAR 13,64
EURO 15,32
ALTIN 794,00
HABER /  DÜNYA

İngiltere'de flaş karar! PKK sembolleri taşımak suç sayıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere'de flaş karar! PKK sembolleri taşımak suç sayıldı

 İNGİLTERE'DE Yargıtay, gösteri sırasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıyan kişilere verilen cezaları onadı.

Abone ol

Kararda, 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesinin bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğunu öngördüğü belirtildi.

Rahman Pwr, İsmail Akdoğan ve Rotinda Demir'in de Afrin'e yönelik harekat (Zeytin Dalı Harekatı) sırasında 27 Ocak 2018'de Londra'daki bir gösteride İngiltere'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya ait paçavrayı taşıdığının sabit olduğu ifade edilin kararda, bu kişilerin taşıdıkları şeyin, PKK'ya ait olduğunu bilmemelerine imkan bulunmadığı, ayrıca yaptıklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğü hakkıyla bağdaşmadığına hükmedilerek şartlı hapis cezası verildiği ve bu kapsamda Yüksek Mahkemeye yapılan itirazın reddedildiği hatırlatıldı.

Kararda, bir kişinin taşıdığı veya giydiği şeyin yasaklı bir örgüte ait olup olmadığını bilmesi için zihinsel yeterliliğin kafi olduğu, eylem sırasında kullanılan ve polis tarafından kayıt altına alınan ifadeler ve sözlerin de suç işleme kastına ilişkin makul şüphe oluşturduğu ifade edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarının, ifade özgürlüğü hakkı ile terörü önleyerek toplumu koruma ihtiyacı arasında adil bir denge kurduğu vurgulanan kararda, bunun için eylemin şiddete teşvik edip etmediğine bakılmasına gerek olmadığı, başvurunun reddedilmesine karar verildiği bildirildi.

Karar, İngiltere'de PKK veya diğer yasaklı örgütleri simgeleyen sembollerin giyilmesi ve taşınmasıyla ilgili davalarda emsal teşkil edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da korkunç ölüm! Isınmak isterken yanarak can verdi: Biz içme diyorduk
İstanbul'da korkunç ölüm! Isınmak isterken yanarak can verdi: Biz içme diyorduk
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Soner Olgun kimdir kaç yaşında aslen nereli şarkıları neler?
Soner Olgun kimdir kaç yaşında aslen nereli şarkıları neler?
Aydın'da sevgilisi ve annesine kurşun yağdırdı! Aldatıldığını öne sürdü: Kararı duyan anne fenalaştı
Aydın'da sevgilisi ve annesine kurşun yağdırdı! Aldatıldığını öne sürdü: Kararı duyan anne fenalaştı
Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporunu açıklayacak
Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporunu açıklayacak
Van'da yolda yürüyen genç kız hayatının şokunu yaşadı: Kimse korkudan dışarı çıkamıyor
Van'da yolda yürüyen genç kız hayatının şokunu yaşadı: Kimse korkudan dışarı çıkamıyor
Adıyaman'da kafesi parçalayan pitbull boğarak öldürdü
Adıyaman'da kafesi parçalayan pitbull boğarak öldürdü
Bodrum'da ölümü şüpheli bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı! 'Gelinimden şüpheleniyorum'
Bodrum'da ölümü şüpheli bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı! 'Gelinimden şüpheleniyorum'
27 Ocak evde bakım maaşı yatan iller sorgulama listesi
27 Ocak evde bakım maaşı yatan iller sorgulama listesi
Nureddin Nebati'den enflasyon 40'larda gidecek açıklaması! Krediler ise...
Nureddin Nebati'den enflasyon 40'larda gidecek açıklaması! Krediler ise...