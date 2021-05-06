Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan olay yazı: AK Parti’ye oylar, haram olsun

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “siyasi çıkarlar uğruna insan sağlığı üzerinden tedirginlik yaratan kişilere hesap sorulmayacaksa AK Parti’ye verilen oyların haram olması gerektiğini” söyledi.

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Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, “AK Parti’ye oylar, haram olsun!” başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkeye ihanet edenlerden hesap sorulmayacak ise.. Alınlarının teri ile seçim kazanamayacaklarını anlayınca darbe tehdidi ile karşımıza çıkanlardan hesap sorulmayacak ise, AK Parti’ye verilen oylar haram olsun.. Siyasi çıkarlar uğruna, bu ülkenin insanlarının sağlığı üzerinden tedirginlikler üretip “550 ilaç bulunamıyor” açıklamaları yapan eczacıların meslek odalarından, onların bu açıklamalarını manşetlerine yerleştiren gazetecilerden hesap sorulmayacak ise, AK Parti’ye verilen oylar, haram olsun.."

Yazısının devamında sağlık meslek kuruluşları ve bu kuruluşların açıklamalarını haber yapan mecralara tepki gösteren Karahasanoğlu, özetle şunları söyledi:

"Türkiye ayakta kalmak için direnirken.. Ayağına çelme takmaya çalışanlardan.. Türkiye’yi devirmek için tekme üzerine tekme atanlardan.. Bin bir yalan ve iftira ile gerçekleri çarpıtanlardan.. Bile bile yalan söyleyenlerden.. Belki şu korona ile yoğun mücadele günlerinde olmayabilir ama.. Şu günler geçtikten sonra.. Tüm bu ihanete imza atanlardan hesap sorulmayacak ise.. AK Parti’ye oylar haram olsun..

Bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına, o üzüntüleri yaşatanlardan hesap sorulmazsa.. “Biz onlara rağmen, ülkemiz insanını o tehlikelerden koruduk. Bu yetmez mi?” denilerek, bu hainlerin hesap vermesi sağlanmazsa.. Bu hainler cesaretlendirilmiş olacaktır.. Bir başka zayıf durumumuzda, yine bunların bizi arkadan hançerlememeleri için.. Hepsinden hesap sorulması, kaçınılmazdır.."

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