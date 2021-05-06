PKK hava savunma sistemi peşinde harp ilanına yol açabilecek bir süreci başlatabilir

Terör örgütü PKK/YPG'nin helikopter, savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarına karşı hava savunma sistemi almaya çalıştığı iddia edildi. Güvenlik uzmanı Eray Güçlüer, 'Türkiye nereden kimler tarafından verildiğini bulabilir. Harp ilanına yol açabilecek bir süreci başlatabilir" dedi.

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İddiaya göre terör örgütü PKK, Türkiye'nin hava gücüne karşı hava savunma sistemi ile korunmaya çalışıyor. Örgütün ilk başvurduğu ülke Ermenistan oldu. Ayrıca Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter ile de aynı amaçla görüşmeler yapıldı. Teröristlerin Erivan yönetimi ile yürüttüğü görüşme trafiğinde İran istihbaratının etkin rol oynadığı belirtildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre PKK'lı teröristler Ermenilerden Kandil başta olmak üzere en az 5 noktada kurmak istedikleri hava savunma sistemi için Rus yapımı 9K33 OSA amfibi uçaksavar sistemi talep etti. Haşdi Şabi yardımı ile bu sistemlerin PKK bölgelerine taşınacağı ifade ediliyor. Ermenistan ise böyle bir faaliyetin Rusya'dan bağımsız yürütülemeyeceğini belirterek, "Önce Moskova'yı razı edin" mesajı verdi. Erivan buna ek olarak uluslararası boyutta sıkıntı çıkarmayacak bazı silah ve teçhizatın PKK'ya destek amaçlı verileceği sözünü de verdi.

Erivan Kandil temasları

Kandil-Erivan temaslarının ardından Bağdat'tan Ermenistan'a bir ziyaret yapıldı. Irak Savunma Bakanlığı'ndan 8 kişilik heyetin ziyaretinde PKK'nın talepleri de gündeme geldi. Irak heyeti ayrıca Ermeni yetkililerden Karabağ savaşı ile ilgili daha çok Türk SİHA stratejisi ile ilgili detaylı bilgi istedi.

Hafter-PKK pazarlığı

Terör örgütü PKK'nın ikinci görüşmesi ise Hafter'le oldu. Örgütün Suriye kanadı üzerinden yürüttüğü Libya-Hafter hava savunma sistemleri pazarlığı 2020 Mayıs-Haziran döneminde başladı. PKK terör örgütü Hafter'den Pantsir-S1 füzesi talep etti. Buna karşılık Hafter'e aşamalı olarak en az 3 bin kişilik militan desteği vaat etti.

"Harp ilanına yol açabilecek bir süreci başlatabilir"

PKK'nın hava savunma sistemi arayış iddialarını Güvenlik Uzmanı Eray Güçlüer CNN TÜRK'te değerlendirdi. Türkiye böyle bir alışveriş olursa öğrenir ve Ermenistan'a bedel ödetir mesajı verdi. "Hafter ister Ermenistan üzerinden olsun PKK'nın füze sistemi arayışında. Türkiye nereden kimler tarafından verildiğini bulabilir. Ve bu çok ciddi bir krize yol açar. Harp ilanına yol açabilecek bir süreci başlatabilir" dedi. Güçlüer, Hafter’in de bu alışverişi göze alamayacağını belirtti.

ABD Hava savunma sistemi verir mi?

Peki ya ABD PKK'ya hava savunma sistemi vermiş olabilir mi? Ya da gelecekte vermesi mümkün mü? Eray Güçlüer, "O zor, onun olma ihtimalini çok kolay görmüyorum. Eğer iki sistemi (9K33 OSA amfibi uçaksavar sistemi-Pantsir-S1 füzesi) ABD YPG’ye verirse düz alanda vurulmaları daha kolay olur. Tespit edildiği an Türkiye bunu vurur" yanıtını verdi.