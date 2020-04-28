AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ankara Barosu'na ateş püskürdü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamalar yaptı. Ankara Barosu'nun tartışma yaratan bildirisine sert tepki gösteren Çelik, "İnsanlık dışı hukuk dışı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nki kadarını görmedim." ifadesini kullandı.

Abone ol

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile saat 15.00'te başlayan toplantı 17.00'de sona erdi.

Toplantı sonrası gündeme ilişkin açıklamalar yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Normalleşme takvimi nasıl olacak?" sorusuna, "Kurallara uyulursa Mayıs sonu beklentimiz var. Önlemlere uyulmasıyla hızlanır." yanıtını verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

27 Nisan e-muhtırası

Dün AK Parti ve Türk siyaseti açısından önemli bir gündü. 27 Nisan'ın yıl dönümüydü. 27 Nisan Muhtırası Türk siyasi tarihinin dönüm noktasıdır. Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O muhtıra kabul edilmedi, kağıt parçası oldu.

Koronayla ilgili her şey takip ediliyor

- Koronavirüsle ilgili tartışmalar yoğun şekilde tüm dünyada sürüyor. Virüsle ilgili son veriler, normalleşme çalışmaları, iç ve dış siyasetteki tartışmaları takip ediyoruz. Dünyaya dair sorumluluklarımızı konuşmamız gerekiyor. Bu süreçte gösterilen çabalar çok önemlidir. İnsanınızı koruyamıyorsanız gerisi önemsizdir. Bazı ülkelerde aile içi şiddet vakaları arttı. Bu üzücü.

- 1 Mayıs bayramı kutlanacak. Tüm emekçilerin bayramını kutluyoruz.

Ankara Barosu'nun açıklaması

- İnsanlık dışı hukuk dışı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nki kadarını görmedim. Bu çok çirkin, nefret suçu dolu bir metindi. Tam bir faşist zihniyet ile karşı karşıyayız. "Kan Kokan zihniyet" demek laiklik midir? Diyanet İşleri Başkanı yasal görevini yaptı. İkinci bildiride yumuşatmak istemişler. Faşist tutumları sürüyor... Bu ırkçı yaklaşıma ses çıkarılması gerekmekte.

- Bir hukuk kurumunun böyle bir şekilde anılması, bunun sorumluları kimse onlar için utanç vesilesidir. Bazı CHP'li vekillerin Ankara Barosu'na destek verdiğini gördüm. Demokratik siyasette, siyasi meşruiyete böyle bir şeye destek vermesi mümkün değil.

İBB'nin gönderdiği broşür

Ortaya vatandaşlarımızı incitmeye yönelik bir tavır var. Aleviliğin din olarak yansıtılması, başta Alevi vatandaşlarımız olmak üzere toplumumuzu yıpratmıştır. Etrafımız mezhepçilik davasından çok çekerken, biz alevilik ve sünnilliği kardeş haline getirme konusunda çok hassasız. Ancak bazı yabancı servisler tarafından, Alevi vatandaşlarımız Türkiye'den ayrı tutulmak isteniyor. Hatta bazı vatandaşlarımız, Avrupa'da islamiyeti reddeden bir gruba dahil edilmek isteniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın broşürünü kınıyoruz.

"Kılıçdaroğlu konuşmalı"

CHP'liler bize her MYK'dan sonra sorular soruyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda bir şeyler duymak istiyoruz. Kendisinin bu konulardan haberi var mıdır? Bu paylaşım, ülkemizin ortak değerlerine yönelik düzenlenmiştir. Parti sözcüleri detayın, detayı konularına giriyorlar. Bu konuda sistematik bir suskunluk içerisinde olmaları yanlıştır.