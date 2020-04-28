Halkbank yeni destek paketini açıkladı koronavirüse karşı önemli destekler var

TÜRKİYE'nin en büyük kamu bankalarından Halkbank, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan vatandaş için yeni destek paketini açıkladı. Bu göre Halkbank oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor.

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Halkbank'tan koronavirüse karşı yeni destek paketi açıkladı. Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, küçük şirketler ve şahıs kuruluşları için önemli kararlar alındı.

Bugüne kadar açıklanan paketlerden küçük işletmeler, şahıs kuruluşları yararlanamamıştı. Yoğun bir talep vardı. Halkbankası bu kuruluşlar için yeni finansman desteğini duyurdu.

Şahıs işletmeleri için 6 ay ödemesiz destek programı devreye giriyor

Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor .