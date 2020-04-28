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İstanbul'da metronun son sefer saati değişti! Metro son seferisaat 21:30'da yapacak

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İSTANBUL'da marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi kararlaştırılmıştı. Metro İstanbul da buna göre sefer saatlerini değiştirdi. Bundan böyle İstanbul'da raylı ulaşım son seferini saat 21:30'da yapacak..

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Metro İstanbul’un twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” açıklamasına yer verildi.

Metro İstanbul sefer sayıları ile ilgili resmi twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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