İstanbul'da metronun son sefer saati değişti! Metro son seferisaat 21:30'da yapacak

İSTANBUL'da marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi kararlaştırılmıştı. Metro İstanbul da buna göre sefer saatlerini değiştirdi. Bundan böyle İstanbul'da raylı ulaşım son seferini saat 21:30'da yapacak..

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Metro İstanbul’un twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” açıklamasına yer verildi.

#MetroDuyuru

İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir. Sefer tarifelerine https://t.co/TUgr10kJyB adresinden ulaşabilirsiniz. — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 28, 2020

Metro İstanbul sefer sayıları ile ilgili resmi twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.