Okulların açılacağı tarih belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan YKS sınavı açıklaması

Okulların açılması Mayıs ayı sonuna erteleniyor, genelge 2 gün içinde çıkacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin bu yıl ilk kez EBA üzerinden sunulan Akademik Destek Sistemiyle (ADES), YKS'ye hazırlandıklarını ve sisteme üye olanların sayısının 828 bin olduğunu açıkladı.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçen ilk ve ortaöğretim okullarının sınıflarda eğitime tekrardan ne zaman başlayacağı merak konusu. Son gelen bilgilere göre okulların açılacağı tarihin belirlenmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı görüşmede karar alınacak ve genelge 48 saat içinde hazır olacak. Edinilen bilgiye göre, okulların açılması mayıs ayı sonuna kadar ertelenecek.

Sınıf geçme birinci dönemki başarıya göre olacak

Okulların kısa sürede tekrar eğitime başlaması beklentisi pek gerçekçi görünmüyor. Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, okulların açılması Mayıs ayı sonuna kadar ertelenecek. Sınıf geçmenin ise 1. dönemki başarıya göre gerçekleşmesi gündemde. Uzaktan eğitime dayalı bir sınavın çok da adil olmayacağı görüşü hakim bakanlıkta.

LGS sınavı Temmuz ayına mı erteleniyor?

MEB kulislerinden son sızan bilgilere göre LGS sınavının da Temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceği belirtiliyor.

Yeni eğitim yılı Eylül'de açılacak, telafi eğitim sonbaharda

2020-2021 Eğitim öğretim yılının Eylül ayında açılması ön görülüyor. Koronavirüs nedeniyle verilen ara nedeniyle oluşan açığı gidermek için yapılacak olan telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması ön görülüyor.

1 Milyona yakın öğrencinin, “EBA Akademik Destek Sistemi” ile üniversite hedefine ilerlediğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her öğrencimize fırsat adaleti sağlıyoruz. Değişen ihtiyaçlara göre çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi. Selçuk şöyle konuştu:

İlk kez kullanılıyor ama 828 bin öğrenci kaydoldu

"11 ve 12. sınıf öğrencilerine bu yıl ilk kez Millî Eğitim Bakanlığı'nın Dijital Eğitim Platformu EBA'dan sunulan EBA Akademik Destek Sistemi (ADES), YKS'ye hazırlanan gençlerin beğenisini kazandı. Sınava en verimli şekilde hazırlanmak için ADES'e son bir ay içinde kayıt olup sistemi kullanan 11 ve 12. sınıf öğrenci sayısı 828.000 oldu."

EBA'da LGS ve YKS'ye hazırlık dersleri

"Akademik Destek Sistemi'mizin yanı sıra EBA'da, LGS ve YKS'ye hazırlık yapan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizin tamamına sunduğumuz canlı ders uygulaması da her geçen gün daha fazla kullanılıyor."