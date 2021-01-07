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Ahmet Hakan'dan 'Boğaziçi protestoları' yorumu: Erdoğan'ın işine yarar

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atamasıyla başlayan protestoların polisle çatışma noktasına varması ve siyasallaşması durumunda Erdoğan'ın işine yarayacağını belirtti.

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Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik protestoları yorumladı. Hakan, 'Boğaziçi protestoları kimin işine yarayacak?' başlıklı yazısında, "Eğer bu protestolar amacından saparsa, tadında bırakılmazsa, bir büyük kargaşaya dönüşürse, illegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse, üniversitenin dışına taşarsa, barışçıl yönünü kaybederse, polisle çatışma noktasına varırsa, siyasallaşırsa, kültürel olarak ayrışır ve yabancılaşırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işine yarayacaktır" düşüncesini dile getirdi.

"Ne yapılacak da Erdoğan’ın işine yaramayacak?"

"Şimdi diyeceksiniz ki: Ne yapılsa Erdoğan’ın işine yarıyor? Ne yapılacak da Erdoğan’ın işine yaramayacak?" diye soran Hakan, şöyle devam etti: Onu da söyleyeyim; AK Parti seçmeni tedirgin edilip bloklaşmasına yardımcı olunmazsa, geniş halk kesimlerinin itidal arayışına karşılık verecek tutum alınırsa, amaçtan sapılarak, mesele 'iktidar' meselesi haline getirilmezse, iktidarın bu tür yollarla gönderilmesinin imkânsızlığı fark edilirse, değerler üzerinden çatışmalar bir tarafa bırakılırsa, muhalefet partileri akıllarını başlarına toplayıp etkili stratejiler bulursa, sadece Boğaziçi işi değil, her iş muhalefete yarar.

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