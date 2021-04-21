Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alınması üzerinden AK Parti'ye sert tepki gösterdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alınması konusunda açıklamada bulundu.

Bakan Pekcan'ın başında olduğu Ticaret Bakanlığı'nın ailesine ait şirketine usulsüz şekilde temizlik ürünleri sattığı iddiası hakkında Twitter'dan AK Parti'ye yönelik sert ifadeler kullanan Davutoğlu, Bakan Pekcan'ın görevden alınması konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Biz istifaya davet ettik, siz görevden aldınız ama yetmez! Bu bir bakan meselesi değil;zihniyet meselesidir. Benzer durumda bir çok bakan ve siyasetçi olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Kurduğunuz otoriter yolsuzluk düzenini yıkacak olan Gelecek Partisi ve savunduğu Temiz Siyasettir."