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Cuma günü yasak var mı 23 Nisan 3 günlük yasak söylentisi

23 Nisan'a günler kala vatandaşlar kısmı kapanmanın uygulandığı bu günlerde 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olaca mı sorusunun yanıtını araştırıyor. 23 Nisan cuma gününe denk geliyor, cuma gününün hafta sonu ile birleştirilerek 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor.

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Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 23 Nisan bu sene cuma gününe denk geliyor. Geçen sene 23 Nisan tatili haftasonu ile birleştirilmiş ve 4 günlük bir yasak uygulanmıştı. Peki bu sene cuma gününe denk gelen  23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Henüz yetkili bir ağızdan açıklama gelmedi fakat 23 Nisan'da 3 günlük sokağa çıkma yasağı kararının uygulanması bekleniyor. 

23 Nisan sokağa çıkma yasağı: Ramazan ayının hemen öncesinde Kabine toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini yayımlamış ve 2 hafta boyunca yeni kısıtlamalar gündeme gelmişti. 23 Nisan'da ise yasak olacak mı merak ediliyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.

Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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