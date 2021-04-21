Lise KPSS ne zaman yapılacak 2021 KPSS güncel sınav takvimi

Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lise mezunu yüz binlerce vatandaş, KPSS'nin 2021 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Lise KPSS ne zaman yapılacak?

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Kamu kurumlarda istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, Lise KPSS başvuru ve sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılacak KPSS Ortaöğretim oturumu, memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarda istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, Lise KPSS başvuru ve sınav takvimi...

KPSS lise ne zaman: Önlisans ve Ortaöğretim KPSS oturumları, 2 yıldan bir düzenleniyor. Bu oturumlar geçtiğimiz yıl yapılmıştı, dolayısıyla bu sene bu mezuniyet türleri için sınav yapılmayacak.

Lisans KPSS ne zaman: 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek