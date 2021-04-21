BIST 1.349
DOLAR 8,17
EURO 9,83
ALTIN 467,47
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Ramazan'da umut var

Lise KPSS ne zaman yapılacak 2021 KPSS güncel sınav takvimi

Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lise mezunu yüz binlerce vatandaş, KPSS'nin 2021 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Lise KPSS ne zaman yapılacak?

Abone ol

Kamu kurumlarda istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, Lise KPSS başvuru ve sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılacak KPSS Ortaöğretim oturumu, memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarda istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, Lise KPSS başvuru ve sınav takvimi...

KPSS lise ne zaman: Önlisans ve Ortaöğretim KPSS oturumları, 2 yıldan bir düzenleniyor. Bu oturumlar geçtiğimiz yıl yapılmıştı, dolayısıyla bu sene bu mezuniyet türleri için sınav yapılmayacak.

Lisans KPSS ne zaman: 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek

ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK o sözleri affetmedi! Halk TV ve KRT'ye üst sınırdan ceza verdi
Endonezya'ya ait 53 asker taşıyan denizaltı kayboldu
Konya'da kamyonet ve minibüs çarpıştı! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Kadir Gecesi ne zaman 2021 Hz. Muhammed'in özel Kadir Gecesi duası
Erzincan Havalimanı'nın adı değişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da görücüye çıktı
İkinci eşinin iğrençliğini öğrendi! Kızı tacize uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Kocaeli'de sinir krizi geçiren hamile kadın dehşet saçtı! Karnına bıçağı batırıp...
Küme düşen Schalke04'e yumurtalı tepki
Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi kaç para 2021 son bilgi
Yorumlar