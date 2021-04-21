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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın amcası vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Cenaze törenine ayrıca Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Akdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile komşuları ve ilgililer katıldı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın amcası 98 yaşındaki Abdullah Erbaş, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Erbaş için, mahallede bulunan Yeşilyurt Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında mesafeli olarak tutulan saf sonrası, Kur’an-ı Kerim okunarak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Alınan helalliğin ardından cenaze, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine ayrıca Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Akdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile komşuları ve ilgililer katıldı.

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