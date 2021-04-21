Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes benzetmesi nedeniyle CHP'li Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Kefenimizi giyerek yola çıktık"

Erdoğan, kendisini darbeciler tarafından idam edilen Menderes'e benzeten CHP'li Engin Altay'a, bugünkü AK Parti grubunda sert tepki gösterdi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Be ahlaksız, edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek yola çıktık." ifadelerini kullandı.

RTÜK inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Engin Altay'ın tepki çeken sözleri nedeniyle televizyon programı hakkında inceleme başlattı. RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a idam göndermesi yapmıştı

Altay katıldığı bir televizyon kanalında merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulundu.