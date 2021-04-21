BIST 1.349
DOLAR 8,17
EURO 9,83
ALTIN 467,67
HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan'da umut var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes benzetmesi nedeniyle CHP'li Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Kefenimizi giyerek yola çıktık"

Erdoğan, kendisini darbeciler tarafından idam edilen Menderes'e benzeten CHP'li Engin Altay'a, bugünkü AK Parti grubunda sert tepki gösterdi.  Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Be ahlaksız, edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek yola çıktık." ifadelerini kullandı.

RTÜK inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Engin Altay'ın tepki çeken sözleri nedeniyle televizyon programı hakkında inceleme başlattı.  RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a idam göndermesi yapmıştı

Altay katıldığı bir televizyon kanalında merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Ömer Çelik'ten Engin Altay'a tepki: Bu bir katliam siyasetidir RTÜK'ten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine inceleme İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Engin Altay'ın "Menderes benzetmesine" sert tepki
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Burdur'da 900 yıllık camide endişeli ibadet! Duvardaki deliklerin sırrı çözüldü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da bakılması için bıraktığı çocuğunu bir daha arayıp sormadı
'Nutuk' soruşturması! MEB: Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Gram altın yılın zirvesinde! Dolar için yabancı bankalardan bomba tahmin piyasada son durum
Bugün orucun kaçıncı günü Ramazan ne zaman bitiyor?
Putin ateş püskürdü: Uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar
Meral Akşener İYİ Parti grubunda yüklendi: 'Patates soğan güle güle Erdoğan'
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar son yolculuğuna uğurlandı
Elektrik şirketlerini kurtarmak için gizli zam! Elektrik faturasına konacak
Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal kimdir yaşı kaç?
Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Son durumu belli oldu
Yorumlar 9 yorum