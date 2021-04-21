Bugün orucun kaçıncı günü Ramazan ne zaman bitiyor?

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının ortalarına yaklaşırken bugün orucun kaçıncı günü araştırması yapılıyor. Kadir gecesinin de içinde olduğu Ramazan ayı 12 Mayıs'ta sona erecek. Bugün ise mağfireti bol Ramazan ayının 9. günü.

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11 ayın sultanı Ramazan ayının ortalarına gelirken Ramazan ne zaman bitiyor araştırması başladı. 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini' de içeren Ramazan ayı, bu sene kısa bir süre önce başlamıştı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar da Ramazan'ın biteceği günü merak ediyor. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?



Tüm yıl boyunca hasretle beklenen Ramazan ayı, milyonlarca vatandaş tarafından oruç ve çeşitli ibadetlerle geçirilmeye devam ediyor. 2021 Ramazan ayının bir kısmını geride bırakan vatandaşlar, bu mübarek ayın ne zaman biteceğine dair bilgi edinmek istiyor.

Bugün oruç ibadetinin 9. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 21 gün kaldı.

Ramazan ne zaman bitecek:

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

Ramazan bayramı takvimi: Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi