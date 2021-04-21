Burdur'da 900 yıllık camide endişeli ibadet! Duvardaki deliklerin sırrı çözüldü
BURDUR'un Çavdır ilçesinde, yaklaşık 900 yıllık Dengere Camisi'nde cemaat yıkılma korkusuyla namazını kılıyor. Öte yandan cami inşa edilirken duvarlara açılan deliklerin sırrı da ortaya çıktı.
Çavdır ilçesi Bölmepınar köyünde ahşap ve örme taş tekniğiyle inşa edilen tarihi Dengere Camisi, zamana meydan okuyor. Farklı mimarisiyle dikkati çeken caminin ne zaman inşa edildiğine dair bir kitabesi bulunmadığı için yaşı bilinmese de incelemeler sonucunda 1123 yılında inşa edildiği üzerinde duruluyor.
Anadolu Selçuklu camileri geleneğinde inşa edilen Dengere Camisi'nin minaresinden yaklaşık 900 yıldır ezan sesi yükseliyor. Köyün az sayıda nüfusu bu camide ibadet edip, kalan vakitlerini de geniş bahçesinde oturarak geçiriyor.
Doğu-batı ekseninde dikdörtgen planlı tasarlanan tarihi cami, yığma taş tekniğiyle inşa edildi. Caminin tavan asma katı ahşapla inşa edilirken camiyi taşıyan ahşap direkler ise klasik Roma döneminin mermer sütunları üzerine oturtuldu. 1968 yılında caminin genelinde yapılan restorasyonla ahşap bölümlerin büyük kısmı yenilenirken, camiyi taşıyan direklere ise dokunulmadı. Horasan harcıyla dış cephesi sıvanan caminin oyma tekniğiyle süslenen ahşap giriş kapısının da caminin ilk kapısı olduğu tahmin ediliyor.
Duvardaki deliklerin sırrı çözüldü
Cami inşa edilirken içerideki akustiği sağlamak için duvarlara açılan deliklerin arkasına birer boş küp yerleştirilmiş. Bu şekilde çıplak sesin caminin her köşesine eşit şekilde dağılımı sağlanmış. Ayrıca caminin tek şerefeli minaresi bugüne kadar hiç restorasyon görmeden ayakta kalabildi.