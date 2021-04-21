Doğu-batı ekseninde dikdörtgen planlı tasarlanan tarihi cami, yığma taş tekniğiyle inşa edildi. Caminin tavan asma katı ahşapla inşa edilirken camiyi taşıyan ahşap direkler ise klasik Roma döneminin mermer sütunları üzerine oturtuldu. 1968 yılında caminin genelinde yapılan restorasyonla ahşap bölümlerin büyük kısmı yenilenirken, camiyi taşıyan direklere ise dokunulmadı. Horasan harcıyla dış cephesi sıvanan caminin oyma tekniğiyle süslenen ahşap giriş kapısının da caminin ilk kapısı olduğu tahmin ediliyor.