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Edirne'de Barış gazetesinin sahibi yaşam savaşını kaybetti

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yayın yapan Barış Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Mustafa Yaraşır (63), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Uzunköprü'de yayımlanan Barış Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Mustafa Yaraşır'ın, bir süre önce rahatsızlanması üzerine gittiği Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Yaraşır, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaraşır'ın cenazesi, bugün Uzunköprü'de toprağa verilecek.

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, birlik üyesi Mustafa Yaraşır için taziye mesajında, "10 günden bu yana Covid-19 tedavisi gören gazeteci meslektaşımız Mustafa Yaraşır'ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun. Vatandaşlarımızın koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına özellikle uymasını diliyoruz" dedi.

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